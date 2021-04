New Balance partnerem firmy Sescom

Do grona partnerów Sescom, spółki działającej w obszarze usług Facility Management dołączyła właśnie marka New Balance.

W ramach zarządzania obsługą techniczną obiektów należących do New Balance Sescom został wykonawcą generalnym serwisu będzie w pełni koordynował projekt. Zajmie się konserwacją instalacji HVAC i elektrycznych, a także drzwi i rolet automatycznych. Do zadań firmy będzie również należało utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego i usługi ogólnobudowlane.

Sescom podpisuje kolejne kontrakty z międzynarodowymi brandami działającymi w branży retail zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Rośnie również liczba prac realizowanych przez polską spółkę, co przekłada się na wzrost przychodów. Według ostatnich opublikowanych przez Sescom danych, sprzedaż w marcu była wyższa o 31% wobec tego samego miesiąca w poprzednim roku oraz o 56% względem tegorocznego lutego. W wyniku finalnych rozmów z kolejnymi potencjalnymi klientami z obszaru retail z Polski i Europy, łączna wartość kontraktów Sescom może powiększyć się jeszcze w I połowie tego roku o kolejne 6-8 mln zł rocznie.