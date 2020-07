Newbridge: W tym roku wyprzedaże w galeriach są dłuższe, a przeceny większe

Centra handlowe szybciej odzyskują klientów, niż prognozowano to w kwietniu. - Z jednej strony kupujących przyciąga ciekawość, z drugiej co trzeci ankietowany przez PRCH poszukuje promocji. Tych ostatnich obecnie w centrach handlowych nie brakuje – mówi Marta Drzewiecka, przedstawicielka firmy Newbridge, do której należą Nowe Czyżyny.

Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, już 79% Polaków przyznaje, że nie ma obaw przed zakupami w tego typu miejscach - podaje. Chociaż ponad połowa Polaków (52%) wciąż wybiera się do centrów handlowych po konkretne i wcześniej zaplanowane zakupy, rośnie poczucie bezpieczeństwa w czasie wizyty.

Widać to w wynikach, jakie osiągają centra handlowe, także te w Krakowie. Zarówno w dużych obiektach, jak i mniejszych centrach convenience liczba klientów systematycznie rośnie, w czym pomagają m.in. trwające teraz letnie wyprzedaże. Najlepszym na to przykładem jest jedno z najdłużej działających w Krakowie centrów handlowych - Nowe Czyżyny. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach lipca na zakupy wróciło tutaj już blisko 90 proc. klientów - informują przedstawiciele Nowych Czyżyn.

- Powrót klienta jest zauważalny gołym okiem. Od blisko 3 miesięcy notujemy nieprzerwanie rosnącą liczbę odwiedzających z poziomu ponad 82 proc. w maju do poziomu nawet 95 proc. w czerwcu. Także lipiec przynosi dalsze wzrosty i to oscylujące aż 10 punktów procentowych ponad trendem dla rynku, jaki w małych i średnich centrach notuje Polska Rada Centrów Handlowych - mówi Marta Drzewiecka.

Na rynku mamy obecnie szczyt sezonu wyprzedażowego, który w tym roku jest szczególnie intensywny. Powód? Ceny już na wstępie zostały ścięte nawet o 60%, a znawcy rynku mówią, że w kolejnej odsłonie wyprzedaży obniżki mogą sięgnąć nawet 80%. W sprzedaży jest także znacznie więcej towaru. Marki muszą bowiem wyprzedać rzeczy zarówno z kolekcji wiosennych, jak i letnich.

- Tegoroczny sezon wyprzedaży jest nieco inny, niż w latach ubiegłych. Na przykład widzimy, że będzie on dłuższy niż to miało miejsce w przeszłości. W Nowych Czyżynach wyprzedaże trwają już od połowy czerwca i zapewne w niektórych sklepach potrwają do końca sierpnia - mówi.

Niższe ceny w sklepach to jednak nie jedyne, co przyciągnęło do sklepów. - Już pierwsze dni po lockdownie pokazały, że klienci spragnieni są zakupów, a nawet gotowi są na tzw. revenge shopping, czyli zakupy, które zrekompensują długotrwały brak dostępu do sklepów. Prognozowano, że do centrów handlowych wróci około 35-40 proc. klientów. W Nowych Czyżynach już w pierwszym tygodniu zanotowaliśmy powrót ponad 80 proc. kupujących. Wpływ na to miało kilka czynników - mówi Drzewiecka.

Wśród nich jest m.in. dostęp do oferty. Gdy wiele obiektów w Krakowie wciąż zmaga się z przywróceniem oferty do stanu sprzed pandemii, w Nowych Czyżynach otwarte są wszystkie sklepy. - Udało się nam uniknąć sytuacji, w której klient odbija się od zamkniętego sklepu. Wręcz przeciwnie, nasi najemcy wrócili ze swoją ofertą w komplecie - mówi.

Centrum Nowe Czyżyny zlokalizowane jest w Krakowie przy ul. Medweckiego 2. Otwarty w 2002 roku obiekt ma powierzchnię ponad 31 tys. m kw. GLA i liczy sobie 77 sklepów, restauracji i punktów usługowych.