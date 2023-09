Niemcy jadą po polskie paliwo. Tankują do kanistrów ile się da

Paliwo w Polsce wciąż tanieje. Już przed tygodniem ceny przekroczyły psychologiczną granicę: na niektórych stacjach litr benzyny kosztuje mniej niż sześć złotych za litr.

Paliwowy cud nad Wisłą przyciąga sąsiadów

W Niemczech wieść o tanim paliwie w Polsce roznosi się lotem błyskawicy. My jeździmy tam do pracy, oni przyjeżdżają tu na zakupy. Nie potrzeba więc żadnej akcji informacyjnej. Takie rzeczy rozchodzą się pocztą pantoflową - tłumaczy mieszkaniec miasta.

Niemal każdy samochód podjeżdżający na stacje ma niemiecką rejestrację. Kolejek nie ma, ale ruch jest spory. Samochody podjeżdżają co dwie-trzy minuty.

- Przyjedzie pan w weekend, to zobaczy kolejki. Zjadą się Niemcy nawet z Berlina. Specjalnie po tanie paliwo przyjadą. Zobaczy pan. W środku tygodnia zawsze jest tutaj mniejszy ruch, ale to nie znaczy, że Niemców nie ma. Niech pan sam zobaczy - przekonuje rozmówca money.pl

