Niemiecka drogeria niecały rok na polskim rynku a ma już 9 sklepów

9 drogerii stacjonarnych, sklep online i aplikacja, 7 charytatywnych akcji kasjerskich, ponad 150 pracowników i ponad 11 tysięcy produktów w asortymencie - dm podsumowuje minione miesiące i buduje rozpoznawalność marki w Polsce.

dm chce kojarzyć się w Polsce z promocjami

W nowym roku drogeria przywita swoich klientów trzema dużymi akcjami promocyjnymi: Kampania “Veganuary”, “Apka pełna okazji” oraz “Zacznij nowy rok od zmian na lepsze”. Wszystkie startują 29 grudnia. Czym jeszcze zaskoczy nas w tym roku dm?

Już 29 grudnia pod hasłem Wegańskie jest pyszne startuje kampania promująca roślinną żywność, produkty słodkie, słone w jakości BIO oraz ofertę wegańskich kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego dostępnych w sklepach dm oraz na stronie dm.pl i w aplikacji “Mój dm”. Akcja jest częścią kampanii organizowanej przez organizację Veganuary.

W styczniu 2021 roku ponad pół miliona osób na całym świecie wzięło udział w Veganuary Challenge. - W tym roku również polscy klienci dm będą mieli okazję dołączyć do tego wyzwania i jeszcze lepiej poznać naszą ofertę dla wegan - artykuly spożywcze, kosmetyki, a nawet środki czystości i suplementy diety. To ważna część naszego asortymentu, która między innymi dzięki takim akcjom zyskuje coraz większą popularność - mówi Hubert Iwanowski, Dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce. - Klienci znajdą u nas produkty wysokiej jakości, inspiracje na wegańskie posiłki i naprawdę świetne ceny. A to za sprawą kolejnej akcji, którą dla nich przygotowaliśmy - “Apka pełna okazji”. To oferta skierowana do stałych, obecnych i nowych użytkowników aplikacji “Mój dm”, którzy aktywując specjalny kupon otrzymają 10% rabat na całe zakupy w okresie od 29.12.2022 do 31.01.2023 - dodaje Iwanowski.

Kupon można aktywować tylko z aplikacją “Mój dm”. Wystarczy jednorazowa aktywacja, aby otrzymać zniżkę automatycznie na każdy zakup dokonany w okresie trwania akcji. Dodatkowo po połączeniu kont “Mój dm” z kontem PAYBACK, użytkownicy podczas zakupów otrzymają jednorazowy kupon „10 x więcej punktów” w aplikacji PAYBACK.

11 tys. produktów w asortymencie dm

Obecnie w asortymencie dm znajduje się ponad 11 tysięcy produktów pogrupowanych w 10 kategoriach. Do najpopularniejszych kategorii należą Pielęgnacja i Perfumy, Gospodarstwo domowe, Niemowlę i dziecko. Jednak najbardziej rozchwytywanym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży są żele pod prysznic marki własnej Balea. Łącznie dm ma 28 marek własnych.

dm weszło na polski rynek w kwietniu 2022 r.

Swój pierwszy sklep w Polsce drogeria otworzyła 21 kwietnia 2022 roku we Wrocławiu. To właśnie w tym mieście znajduje się też jej siedziba. Od tego czasu powstało łącznie 9 drogerii, kolejno w Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Krakowie, po raz drugi we Wrocławiu oraz w Myślenicach. Jak zapewniają przedstawiciele dm na przestrzeni najbliższych miesięcy pojawią się kolejne drogerie we Wrocławiu.

dm posiada dwa magazyny - pierwszy znajduje się w Oporowie pod Wrocławiem. Stąd dostarczane są produkty do poszczególnych drogerii. Sprawną dystrybucję zapewnia także magazyn w miejscowości Wypędy pod Warszawą, obsługujący sklep internetowy dm.pl. Między innymi dlatego w pierwszej kolejności dm będzie rozwijać się w rejonie Dolnego Śląska, czy nieco szerzej patrząc, południowo-zachodniej Polski. Obecnie dm zatrudnia ponad 150 pracowników w Polsce. W najbliższym roku sieć planuje kolejne otwarcia oraz zwiększenie sprzedaży poprzez sklep online dm.pl i aplikację “Mój dm”