Niemiecka sieć dyskontów z historycznym wynikiem

W roku finansowym kończącym się 31 stycznia br. sprzedaż Takko Fashion osiągnęła 1,2 mld euro, co oznacza wzrost o 17%. To najlepszy wynik w historii firmy. EBITDA wzrosła o 26%, do 156 mln euro - podaje retaildetail.eu.

Według detalisty, świetne wyniki to zasługa kilku inicjatyw, takich jak uruchomienie cyfrowego programu lojalnościowego „Takko Friends” na początku 2022 roku, kampanie promocyjne z okazji 40-lecia marki oraz ponowne uruchomienie sklepu internetowego.

Takko Fashion jeszcze przyspieszy wzrost

W kwietniu Takko Fashion przeprowadziło kolejną dużą restrukturyzację zadłużenia, zamieniając zaległe długi na akcje. Ten proces powinien umożliwić niskobudżetowej sieci modowej dalsze inwestowanie w ekspansję europejską, zarówno sklepy stacjonarne, jak i sprzedaż online.

Takko Fashion to niemiecka sieć założona w 1982 roku. Obecnie działa w 17 krajach Europy i ma już 2 tys. sklepów. W Polsce detalista pojawiał się w 2008 roku i aktualnie ma około 50 placówek. Portfolio oferowanych produktów obejmuje odzież dla dzieci, kobiet i mężczyzn, w tym bieliznę oraz akcesoria.