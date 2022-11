Niemiecka sieć otwiera siódmy sklep w Polsce. Ma być tanio

Otwarcie siódmego już sklepu w Polsce odbędzie się w środę, 30 listopada o godzinie 9:00.

15-proc. rabatu powitalnego na wszystkie zakupy w dm

W dniach 30 listopada - 3 grudnia w sklepie zlokalizowanym w Centrum Handlowym Atut przy ul. Karola Bunscha 19 na odwiedzających przygotowano szereg atrakcji w tym dla rodzin z dziećmi. Choć w dm obowiązuje trwała, zawsze korzystna cena, z okazji otwarcia detalista zaplanował 15% rabatu powitalnego na wszystkie zakupy. Na klientów czekać będzie także prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 11 grudnia.

- Kraków to siódme miasto, w którym otworzymy naszą drogerię. Wiemy, że mieszkańcy Krakowa czekają na nas z niecierpliwością, bo od początku obecności dm w Polsce dostawaliśmy szereg próśb o otwarcie sklepu właśnie w tej lokalizacji. Zapraszamy kolejnych klientów do świata marek dm, chcemy im pokazać wszystko, co najlepsze. Mamy nadzieję, że nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm-drogerie markt.

Sklepy dm są w Polsce obecne od kwietnia bieżącego roku i już teraz cieszą się dużą sympatią konsumentów. Aktualnie dm posiada siedem drogerii - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim, Żorach i Krakowie.

Dm chce wyróżnić się ceną

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie zapewniają klientom gwarancję trwałej, korzystnej ceny, bez czekania na promocje. - Oznacza to, że ceny produktów nie zostaną podwyższone przez minimum 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki, widocznej przy każdym produkcie - zapewnia. Ten unikatowy koncept, nieznany dotąd na rynku polskim jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm w Krakowie wynosi około 400 m2. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest także w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów. W centrum handlowym na klientów czeka parking. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 i w niedziele handlowe w godzinach 9:00-20:00. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji