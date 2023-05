Niemiecka sieć otwiera sklep w Poznaniu i sypie hitami na otwarcie

Poznań to drugie po Krakowie miasto, gdzie pojawi się salon sprzedaży z szyldem Woolworth. Dla tej posiadającej ponad 580 sklepów w Niemczech sieci dyskontów i domów towarowych to istotne wydarzenie. Poznań nie bez przyczyny uchodzi od dekad za stolicę polskiego handlu.

Uruchomienie sklepu przy ul. Aleje Solidarności 47 to dobra wiadomość dla lokalnych konsumentów, ale także kolejny krok w kontekście ekspansji sieci Woolworth w naszym kraju. Zarządzający nią planują otwarcia od 15 do 20 obiektów handlowych rocznie. W kolejce już czeka Warszawa, gdzie powstanie trzeci dyskont marki w Polsce.

Mieszkańcy Poznania i okolic począwszy od 12 maja będą mogli wybierać z asortymentu produktów codziennego użytku w promocyjnych cenach, co stanowi wizytówkę Woolworth. W ofercie kupujący znajdą m.in. tekstylia i odzież dla wszystkich członków rodziny, sprzęt AGD, produkty drogeryjne czy dekoracyjne. Asortyment obejmuje średnio od 8 do 12 tys. pozycji na sklep, co w połączeniu z przyjaznymi cenami ma zagwarantować marce mocną pozycję na polskim rynku.

Podczas otwarcia sklepu Woolworth w Galerii Pestka odwiedzający będą mieli także okazję przekonać się, jak kluczową wartością dla marki jest klient i jego komfort. Lokalizowanie swoich obiektów handlowych blisko centrów miast, na terenach z wysoką dostępnością miejsc parkingowych to priorytet i dobry standard, który Woolworth praktykuje od lat za zachodnią granicą.

Sieć Woolworth wkrótce planuje kolejne otwarcie - 26 maja pierwszych klientów przyjmie sklep w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 4.