Niemiecki dyskont czuje na plecach oddech konkurenta

Nowy dyrektor generalny w TEDi

Nowym dyrektorem generalnym TEDi jest Chorwat Petar Burazin, menedżer ds. sprzedaży detalicznej z międzynarodowym doświadczeniem, który pracował m.in. w Lidlu, Aldi, KiK i Woolworths. Ma on przywrócić dyskont na właściwe tory po trudnym okresie: TEDi poniósł fiasko w zakresie asortymentu tekstyliów, co kosztowało firmę miliony euro. Co więcej, dyskonter musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony szybko rozwijającego się rywala, czyli sieci Action, i to nawet na swoim rodzimym rynku - podaje retaildetail.eu, cytując "Lebensmittel Zeitung".

Wymiana kierownictwa TEDi

W ostatnich miesiącach właściciel sieci, Stefan Heinig, wymienił całą wyższą kadrę kierowniczą TEDi, a ostatnim krokiem było powołanie nowego dyrektora generalnego. TEDi ma obecnie w Europie prawie 3000 sklepów, a aspiruje do posiadania 5000. Sprzedawca niedawno rozpoczął działalność we Francji i Belgii.

Sieć TEDi powstała w 2004 roku w Dortmundzie. Oferuje szeroki wybór artykułów pierwszej potrzeby, poczynając od artykułów kosmetycznych, drogeryjnych i toaletowych, poprzez artykuły samochodowe oraz książki, po akcesoria i karmy dla zwierząt. Klienci w sklepach TEDi znajdą także artykuły służące do utrzymania czystości oraz produkty spożywcze. W Polsce TEDi ma ponad 200 sklepów.