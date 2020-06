Nike będzie zwalniać

Firma sportowa Nike poinformowała o możliwych redukcjach miejsc pracy - podaje Reuters. Pierwsza fala zwolnień ma nastąpić w lipcu, a druga - jesienią.

Z powodu epidemii koronawirusa Nike odnotowało stratę netto w IV kwartale roku rozliczeniowego w wysokości 790 milionów dolarów.

John Donahoe, dyrektor generalny Nike, powiedział, że firma będzie teraz dążyć do tego, aby jej cyfrowa działalność stanowiła 50 proc. ogólnej działalności, w porównaniu do 30 proc. w raportowanym kwartale. Firma stawia na sprzedaż bezpośrednią do konsumentów za pośrednictwem kanałów internetowych i detalicznych.

Nie wiadomo jeszcze, ile miejsc pracy zostanie zredukowanych, ani jakich stanowisk będzie to szczególnie dotyczyło.

Obecnie Nike zatrudnia 76 000 pracowników.