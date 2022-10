Nike odczuwa presję na marże z powodu rosnących kosztów

Sprzedaż Nike wzrosła w zeszłym kwartale o 4 proc., do 12,7 mld dolarów. Chociaż jest to więcej niż oczekiwano, sprzedawca odzieży sportowej nie może być do końca usatysfakcjonowany. Rosnące koszty obniżają marże brutto, a marka nadal słabo radzi sobie w Chinach, gdzie zysk na akcję spadł o 20 proc. Marże brutto spadły do ​​44,3 proc. z powodu wyższych kosztów frachtu i logistyki, niższych marż w Nike Direct oraz niekorzystnych wahań kursów walut.