Nike ogłosił zamknięcie sklepów w Rosji. Niektóre jednak wciąż działają

Co najmniej sześć niezależnych sklepów Nike w Rosji zostało otwartych w piątek po południu - według kontroli przeprowadzonych przez Reuters. Ponad tydzień temu największy na świecie detalista sportowy poinformował, że tymczasowo zamyka wszystkie swoje sklepy w kraju.

Firma Nike z siedzibą w Beaverton w stanie Oregon poinformowała, że ​​otwarte sklepy należą do niezależnych partnerów i są przez nich obsługiwane.

3 marca Nike ogłosił, że ​​tymczasowo zawiesi działalność we wszystkich swoich sklepach należących i obsługiwanych przez Nike w Rosji, dołączając do kilku zachodnich marek, które zrobiły to po inwazji Moskwy na Ukrainę.

Reuters nie był w stanie od razu określić całkowitej liczby niezależnych, partnerskich sklepów, które były otwarte w piątek. Nike ma około 100 sklepów w Federacji Rosyjskiej. Rzecznik Nike powiedział w piątek, że firma „uaktualnia” swój internetowy lokalizator sklepów.