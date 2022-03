Nike podało wyniki. Czy wpłynęła na nie wojna?

W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego Nike osiągnął obroty w wysokości 10,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 5%. To lepiej niż oczekiwano. Wzrost był najsilniejszy w Ameryce Północnej, tylko w Chinach sprzedaż spadła. Zysk netto spadł jednak do 1,4 mld dolarów, ponieważ producent zwiększył inwestycje w marketing i technologię.

Dobre wyniki dowodzą, że strategia Nike polegająca na bardziej bezpośrednim podejściu do konsumentów jest właściwa - powiedział prezes i dyrektor generalny John Donahoe. Takie podejście chroni firmę przed zmiennością rynku. Sprzedaż Nike Direct wzrosła o 15%, częściowo dzięki normalizacji ruchu we własnych sklepach. Sprzedaż online wzrosła o 19%.

Wojna a sprzedaż Nike

Firma w komunikacie nie informuje o skutkach wojny na Ukrainie. Nike zamknął swój rosyjski sklep internetowy, ale fizyczne sklepy w kraju, które są prowadzone przez partnerów, pozostały przynajmniej częściowo otwarte.