Nike zwiększył sprzedaż cyfrową o 82 proc.

Firma Nike odnotowała od czerwca do sierpnia 2020 r. wzrost sprzedaży cyfrowej o 82 proc., co zrównoważyło spadek sprzedaży w sklepach. Odzieżowy gigant poinformował jednocześnie o osiągnięciu przychodów wysokości 10,6 mld dol., co przewyższa szacunki o 1,5 miliarda dolarów.

W poprzednim kwartale przychody firmy spadły o ponad jedną trzecią z powodu lockdownu na całym świecie. Teraz rynki odżywają, ale głównie w segmencie sprzedaży online. Podobnie jak wielu innych sprzedawców, Nike nadal ogranicza liczbę osób, które mogą wejść do jej sklepów.

Sprzedaż Nike rośnie na głównych rynkach, w tym w Chinach (o 6 proc.), Japonii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Sprzedaż na rynkach w Ameryce Północnej jednak nadal spada. Firma spodziewa się, że wzrost przychodów będzie wahał się od wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych w tym roku podatkowym, a marże brutto pozostaną na niezmienionym poziomie.

Przeczytaj także: 4F startuje ze sportową kawiarnią 4F Cafe

Mimo iż wiele siłowni zostało zamkniętych podczas pandemii, to producenci odzieży sportowej odnotowali duże zapotrzebowanie na ich towary, ponieważ więcej osób przeszło na tryb pracy i aktywności sportowej w domu.

Również rywal Nike, Adidas obserwuje poprawę trendów sprzedaży, a producent spodni do jogi Lululemon odnotował aż 157 procentowy wzrost sprzedaży online.

Akcje Nike wzrosły we wtorek o 15 proc. do 134 dol.