Niszczenie niesprzedanych ubrań może wkrótce zostać zakazane

UE przyjęła dyrektywę w sprawie ekoprojektu w listopadzie zeszłego roku, która dotyczyła głównie naprawy produktów elektronicznych. Jednak teraz naprawa i recykling tekstyliów mają również być promowane. Propozycja zakazu niszczenia tekstyliów zyskuje coraz większe poparcie, zwłaszcza ze strony kilku państw członkowskich UE. Niemcy, Francja i Holandia szczególnie wyróżniają się w tej kwestii. Planowany zakaz ma być włączony jako kolejny element istniejącej dyrektywy.

Zakaz niszczenia ubrań. Kogo będzie dotyczył?

Wprowadzenie zakazu niszczenia tekstyliów może stwarzać różne komplikacje dla firm, zarówno większych, jak i mniejszych. Jak postąpić, jeśli firma nie może po prostu odsprzedać zwróconego towaru, a nie ma także miejsca na przechowywanie go?

Zgodnie z wnioskiem, małe przedsiębiorstwa zostałyby całkowicie zwolnione z zakazu. Średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 249 pracowników i generujące roczne obroty poniżej 50 mln euro, otrzymałyby dłuższy okres przejściowy na przestrzeni wprowadzania zakazu.

Jeśli chodzi o sam produkt, zakaz dotyczyłby wszystkich rodzajów odzieży i dodatków odzieżowych, takich jak czapki czy paski. Zamiast po prostu niszczyć te przedmioty, miałyby one zostać wprowadzone z powrotem do cyklu produkcyjnego, aby służyć jako surowce do nowej produkcji.

Decyzja w tym tygodniu

Parlament Europejski ma planowane głosowanie nad wnioskiem już w przyszłym tygodniu, 22 maja. Ostateczny projekt ustawy, który zawierać będzie konkretne środki i harmonogram, nie został jeszcze ujawniony publicznie.

Oprócz zakazu niszczenia tekstyliów, omawiano także wprowadzenie cyfrowej przepustki produkcyjnej. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie firm produkcyjnych do uwzględniania różnych aspektów środowiskowych w procesie produkcji. Dodatkowo, w przyszłości można rozważyć ustanowienie minimalnych norm dotyczących wykorzystania włókien pochodzących z recyklingu w nowo produkowanych tekstyliach.