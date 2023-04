Norweska marka debiutje w Polsce salonem w Westfield Arkadia

Nowa odsłona Zara Home

Marka Zara Home zaprasza do salonu w zupełnie nowej odsłonie. Na powierzchni niemal 400 mkw. na klientów czekają nowoczesne i eleganckie wnętrza, które wypełniają ciepłe i organiczne materiały z dominacją neutralnych odcieni, uzupełnione o elementy z kamienia i drewna. Całość rozplanowana jest w sposób odzwierciedlający projekt domu poprzez strefy: jadalni, kuchni, sypialni, pokoju dziennego czy łazienki. Nowy koncept marki należącej do Grupy Inditex został wyposażony w innowacje technologiczne, które jeszcze bardziej poprawiają doświadczenie zakupowe klientów, jak na przykład punkt odbioru zamówień internetowych, gdzie za pomocą ekranu dotykowego można poprosić o wydanie zamówienia. Sklep znajduje się na parterze, w tej samej lokalizacji co dotychczas.

Zara Home w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Helly Hansen w Westfield Arkadia

W Westfield Arkadia klienci mogą odwiedzić pierwszy w Polsce sklep Helly Hansen, o powierzchni 130 mkw., który zlokalizowany jest na pierwszym piętrze centrum. Marka jest światowym liderem w produkcji odzieży żeglarskiej, outdoorowej, narciarskiej i roboczej. Klienci znajdą w ofercie marki odzież wierzchnią, bieliznę termiczną, ubrania miejskie, obuwie i akcesoria takie jak torby, czapki czy skarpetki.

Cropp wraca do Westfield Arkadia

W Westfield Arkadia nie zabraknie także propozycji dla miłośników bardziej młodzieżowych stylizacji. Swój salon na pierwszym piętrze otworzyła marka Cropp. Jasny lokal w nowym koncepcie wyróżnia się unikalnym wnętrzem z wyrazistymi akcentami kolorystycznymi.

Cropp w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

House ponownie otwarty

Sąsiadujący z Cropp sklep marki House, otworzył się ponownie na pierwszym piętrze, prezentując swoim klientom odświeżony logotyp, nowy asortyment i oryginalną aranżację wnętrza. Jako brand odzieżowy, House tworzy kreatywną przestrzeń przede wszystkim dla młodych osób, które poprzez swój ubiór chcą wyrażać siebie i odważnie eksperymentować z modą.

House w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Deichmann też w nowym koncepcie

Innym przykładem takiego podejścia jest marka obuwnicza Deichmann, która zdecydowała się zaprezentować najnowszy koncept swojego sklepu w Westfield Arkadia. Istotną zmianą we wnętrzu nowego salonu jest strefa sportowa, którą oddzielono od pozostałej części lokalu. Wyróżnia ją spójna kolorystyka (dominuje tam kolor antracytowy), ale również nowe elementy do ekspozycji obuwia. Przebudowie uległ również dział dziecięcy. Sklep jest dostępny dla klientów w tym samym miejscu co dotychczas, czyli na parterze.

Wróciła Costa Coffee

Po krótkim remoncie, obok niedawno otwartych schodów ruchomych, ponownie otworzyła się kawiarnia Costa Coffee.

Costa Coffee w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Zwolennicy słodkości na pewno zainteresują się planowanym w Westfield Arkadia otwarciem lodziarni Good Lood. Marka istnieje na rynku od 7 lat i w tym czasie stworzyła już ponad 1000 różnych, autorskich smaków lodów.