Notino otwiera w Westfield Arkadia największy sklep marki w Europie

Nowo otwarty sklep Notino jest dziesiątym stacjonarnym punktem sprzedaży w Polsce. Fot. materiały prasowe

Nowy stacjonarny sklep Notino powstał w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia. To nie tylko największa, ale i najbardziej nowoczesna placówka marki w całej Europie. Nowo otwarty sklep Notino jest dziesiątym stacjonarnym punktem sprzedaży w Polsce.

Nowa perfumeria Notino to kolejny znaczący krok w ekspansji czeskiego giganta, lidera branży kosmetycznej i e-commerce na polskim rynku. „W Polsce działamy już od 14 lat. Jesteśmy obecni w 24 krajach europejskich, ale to Polska jest dla nas kluczowym rynkiem, generującym aż jedną piątą naszych rocznych obrotów. W 2020 roku przekroczyły one kwotę 500 mln Euro. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy w Polsce ponad 2,5 mln zamówień. Chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć dziesiąty sklep, tym razem w najbardziej ekskluzywnej lokalizacji centrum handlowego Westfield Arkadia, w samym sercu Warszawy” – powiedział Jérôme Christian Jean-Claude Poussin, international and retail director w Notino.

Najnowszy sklep jest nie tylko największym, ale i najbardziej nowoczesnym punktem sprzedaży Notino w całej Europie. Na kilkuset metrach kwadratowych klienci znajdą popularne produkty światowych marek: Estée Lauder, Lancôme, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Atelier Cologne czy Maison Margiela. Sklep oferuje szeroki wybór kosmetyków do makijażu, perfum, kosmetyków do pielęgnacji ciała, skóry i włosów a także zapachów do domu.

Wnętrze nowego oddziału Notino to wyjątkowe połączenie unikalnego designu i nowoczesnych technologii, zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług. Dzięki technologiom Youth Finder i Shade Finder firmy Lancôme, w sklepie można przeprowadzić diagnostykę skóry lub dobrać odpowiedni odcień podkładu. Wyjątkowym rozwiązaniem – jedynym tego rodzaju w Polsce – jest fragrance finder AirParfum. To opatentowane urządzenie, które pozwala odkryć głębię esencji kompozycji zapachowych, nieobciążonych alkoholem czy innymi, podrażniającymi węch akordami. W sklepie dostępny jest również odbiór produktów zamówionych online.

Wszystkie sklepy stacjonarne Notino w Polsce, również te znajdujące się w galeriach handlowych są otwarte.