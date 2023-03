Nowa inwestycja sieci MOYA w Gdyni. Na klientów czeka sklep wielobranżowy i punkt gastronomiczny

MOYA jest najdynamiczniej rozwijającą się siecią stacji paliw w Polsce – w niebiesko-czerwonych barwach działa już ponad 400 stacji w całym kraju. Właściciel marki, spółka Anwim, jako jedyna na polskim rynku rozwija równolegle trzy koncepty stacji: obsługowe ze sklepem typu convenience i konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe MOYA, dostosowane do obsługi klientów flotowych stacje automatyczne oraz samoobsługowe stacje MOYA express, których oferta skierowana jest zarówno do klientów detalicznych i biznesowych.

Otwarty w grudniu 2022 r. punkt przy ul. Hutniczej 16 skupiał się na obsłudze flot, a od dziś, jako stacja obsługowa, będzie dostępny także dla klientów detalicznych. Strategiczne położenie stacji w pobliżu portu, terminalu oraz obwodnicy trójmiasta umożliwia obsługę firm transportowych, jak również klientów lokalnych. Do stacji można dojechać z obu kierunków ruchu, co z jest dużym ułatwieniem dla kierowców.

Sklep wielobranżowy przy gdańskiej stacji paliw MOYA

Poza wysokiej jakości paliwem, gdyńska stacja paliw MOYA oferuje nowy sklep wielobranżowy, w którym zaopatrzymy się zarówno w produkty pierwszej potrzeby, jak i specjalistyczny asortyment. Nowością w tej lokalizacji jest również koncept gastronomiczny Caffe MOYA z bogatym wyborem ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek.

Obiekt jest stacją własną spółki Anwim i oferuje benzynę 95, olej napędowy standardowy, uszlachetniony ON MOYA Power oraz LPG. Stacja przystosowana jest także do obsługi pojazdów ciężarowych. „Truckersi” mają do dyspozycji parking, wygodny podjazd, szybki wlew paliwa oraz płyn AdBlue.

Klienci flotowi, którzy należą do programu MOYA Firma korzystają z szeregu promocji i udogodnień, takich jak rabaty na paliwo, możliwość zbiorczego fakturowania czy wygodne funkcjonalności aplikacji mobilnej MOYA firma. Klienci detaliczni, z okazji otwarcia nowej gdyńskiej inwestycji sieci MOYA, mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji w tej lokalizacji, m.in. rabaty na paliwo do 50 gr/1l. Promocje obejmują także asortyment nowo otwartego sklepu wielobranżowego oraz Caffe MOYA.

Obsługowa stacja benzynowa przy ul. Hutniczej 16 w Gdyni będzie otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.