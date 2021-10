Nowa odsłona MMG Ciechanów. Action i Rossmann wśród najemców

Od maja do lipca wartość sprzedaży w sklepach MMG Ciechanów, mimo prowadzonych prac budowlanych, wzrosła o 19 procent w porównaniu do roku 2019.

Centrum odwiedza każdego miesiąca średnio 180 000 klientów.

- Pozytywne zmiany w wielu obszarach funkcjonowania centrum pozwalają nam prognozować dalszy wzrost liczby klientów, który docelowo ma szanse osiągnąć średnią wartość miesięczną na poziomie 200 000. Lockdowny były czasem wytężonej pracy w efekcie czego MMG Ciechanów osiągnęło 100% wskaźnik wynajęcia, do grona najemców dołączymy oczekiwane marki, a centrum ugruntowało swój regionalny charakter – mówi Remigiusz Królikowski, doradca zarządu Master Management Group.

Action, Rossmann i Vision Express

Łączna powierzchnia zawartych w ostatnim czasie umów najmu wyniosła blisko 4000 m². Dzięki przebudowie zewnętrznego pasażu parku handlowego, przygotowano lokale dla nowych najemców, z zewnętrznymi wejściami do każdego z nich. To dyskont niespożywczy ACTION, drogeria Rossmann i salon optyczny Vision Express. Większe lokale zyskały natomiast wcześniej funkcjonujące już w obiekcie: dyskont odzieżowo – przemysłowy PEPCO, który dwukrotnie zwiększył powierzchnię - do 570 m², a także dyskont tekstylny KIK – do 660 m². W kolejnych miesiącach, w wewnętrznym pasażu centrum, otwarty zostanie również sklep CARRY– to popularna, polska marka odzieżowa z ofertą modową dla wszystkich grup wiekowych, na wiele okazji i sezonów. Sklep CARRY zajmie powierzchnię 690 m². Nowym najemcą centrum będzie też marka Yes z salonem biżuterii o powierzchni 50 m² oraz sklep z artykułami dla domu Home & You, z ofertą na 435 m². Wcześniej powierzchnię zwiększył sklep z obuwiem marki CCC, a działalność rozpoczął sklep z artykułami sportowymi KS Sport