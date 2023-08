Nowa oferta promocyjna na stacjach Shell

Wraz z końcem wakacji na stacjach Shell kończy się promocja „Do pełna z korzyściami Shell” oraz prowadzona od kilku lat akcja „Wtorki i Czwartki z Shell V-Power”. Sieć nie zwalnia jednak tempa i od razu rusza z nową akcją. Oferta „7 dni korzyści dla Klubowiczów” będzie obowiązywać od 1 września do 31 października br.

Nową akcją zostaną objęte paliwa Shell V‑Power 95 i Shell V-Power Diesel. Każdy uczestnik programu Shell ClubSmart będzie mógł skorzystać z oferty przez 7 dni w tygodniu bez limitów liczby tankowań. Jednorazowo będzie mógł otrzymać rabat za zakup maksymalnie 60 litrów paliwa1. Za każdy litr paliwa zatankowany powyżej określonego limitu kierowca zapłaci cenę regularną, obowiązującą za wybrany rodzaj paliwa na danej stacji Shell.



- Naszym klientom oferujemy to, co najlepsze, czyli nasze paliwa premium Shell V-Power. Sekretem ich jakości jest zaawansowana formuła czyszcząca, która pomaga chronić elementy układu paliwowego i wzmacniać osiągi. Paliwa Shell V-Power to jedyna rodzina paliw współtworzona i polecana przez najlepsze marki motoryzacyjne, do których należą Ferrari oraz BMW M. Na naszych stacjach obsługa zawsze pomoże dobrać właściwe paliwo, a klientom lojalnym Shell ClubSmart oferujemy też dodatkowe atrakcyjne korzyści – mówi Monika Kielak-Łokietek, prezeska Shell Mobility, członkini zarządu Shell Polska.

Polacy najbardziej lojalni wobec stacji paliw

Jak wynika z badań Instytutu Inbound Marketing2 93 proc. ankietowanych Polaków należy do jednego lub kilku programów lojalnościowych. Największą lojalność badani wykazują wobec stacji paliw.

- Chcemy doceniać naszych klubowiczów, dlatego postanowiliśmy przygotować jesienną promocję, w której klienci lojalni będą mogli tankować ze zniżką paliwa premium 7 dni w tygodniu. Nie każdy wie, że nasz program lojalnościowy Shell ClubSmart działa już od prawie 25 lat i jest jednym z najdłużej działających programów lojalnościowych w Polsce. Obecnie każdy klient należący do Shell ClubSmart może zbierać punkty, którymi może płacić za paliwo i zakupy na stacjach Shell, wymieniać je na vouchery online czy cieszyć się specjalnymi ofertami - komentuje Justyna Goraj, dyrektorka marketingu Shell Mobility.

Kampanię „7 dni korzyści dla Klubowiczów” wspierają agencje kreatywne Kamikaze, Altavia (produkcja materiałów BTL), EssenceMediaCom (planowanie i zakup mediów) i Hill+Knowlton Strategies (PR). Kampania jest promowana w radiu i digitalu.