Nowa stacja Circle K w Siedlcach

Sieć Circle K to blisko 400 stacji paliw w całej Polsce. Teraz podróżni będą mieli okazję zatankować i zrobić przerwę w podróży na najnowszej stacji franczyzowej Circle K otwartej w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 174. Dla klientów są dostępne różne rodzaje paliw: miles®95, milesPLUS®95, miles® Diesel, milesPLUS® Diesel, a także LPG i AdBlue.

Stacja została wyposażona udogodnienia, m.in. myjnię, kompresor oraz odkurzacz, zaś dla użytkowników pojazdów ciężarowych przygotowano stanowiska tankowania Truck Diesel. Czynna jest przez całą dobę i została wyposażona zgodnie z konceptem Horizon, wprowadzającym nowy, ciepły, a zarazem nowoczesny wystrój, dzięki któremu klienci będą mieli okazję skorzystać z oferty gastronomicznej i napić się aromatycznej kawy lub po prostu odpocząć.

W rozbudowanej części gastronomicznej dostępna jest oferta przekąsek, w tym także hot dogi na bazie tradycyjnych polskich kiełbasek pochodzących od rodzimych dostawców. W ofercie pojawiła się nowość, czyli Hot Dog Bekon & Cheddar, który jest połączeniem opiekanej na płaskim grillu kiełbaski z bekonem i aromatycznym, dobrze wyczuwalnym serem cheddar.

Kolejną nowością od Circle K jest loteria Champions League, która skierowana jest do fanów futbolu. W jej ramach mogą oni wygrać bilety na finał Ligii Mistrzów, jak również koszulki z podpisem Lionela Messiego i 400 piłek. Szczegóły loterii i regulamin są dostępne na stronie organizatora. Oprócz tego, klienci stacji mogą skosztować mocno czekoladowego brownie, które doskonale komponuje się w zestawie z kawą.

Mając na uwadze styl podróżowania klientów stacji, którym szczególnie zależy na szybkim tankowaniu, na wszystkich stacjach Circle K, w tym w najnowszym obiekcie w Siedlcach, wprowadzono możliwość płatności z poziomu aplikacji. Zakładając konto w aplikacji, oprócz płatności mobilnych konsument zyskuje również dostęp do programu lojalnościowego Circle K EXTRA. Aplikacja Circle K jest dostępna w sklepach Google Play i App Store. Film dotyczący płatności mobilnych Circle K można obejrzeć pod linkiem.

Z troską o środowisko naturalne

Stacja Circle K w Siedlcach została wyposażona z troską o środowisko naturalne. Zastosowano panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED oraz urządzenia zapobiegające przekroczeniom zużycia energii przyłączeniowej, w toaletach zamontowano ekobaterie, zaś na terenie stacji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Zaś kawy dostępne na stacjach Circle K posiadają certyfikat Rainforest Alliance, co oznacza, że powstały w sposób przyjazny dla środowiska. Bez niszczenia lasów, zanieczyszczania wód i gleb czy niekorzystnego wpływu na zwierzęta.

Nie bez znaczenia jest także jakość paliw Circle K. Zastosowanie najnowocześniejszych dodatków czyszczących w paliwach miles® oraz milesPLUS® wpływa na efektywność procesu spalania oraz finalną konsumpcję paliwa.

"Optymalne spalanie to nie tylko niższe koszty, ale również mniejsza emisja spalin, w tym gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Stacja redukuje też zużycie plastiku, oferując przygotowywane na miejscu hot dogi w opakowaniach przyjaznych środowisku, które nie zawierają plastiku i w 100% nadają się do recyklingu" - informuje Circle K.

Klienci, którzy zechcą wspólnie z firmą zadbać o środowisko i pojawią się na stacji z własnym kubkiem, będą mogli zakupić dowolną kawę lub inny ciepły napój o złotówkę taniej.