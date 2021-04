Nowe centrum logistyczne MediaMarktSaturn będzie obsługiwać zakupy on-line

Alpay Güner, CEO MediaMarktSaturn Polska. Fot. materiały prasowe

MediaMarktSaturn uruchomił drugie Centrum Dystrybucyjne w Polsce, w okolicach Warszawy. Nowe centrum będzie obsługiwało zarówno zamówienia on-line, jak i zaopatrzenie sklepów stacjonarnych. Firma planuje kolejne inwestycje w powierzchnie magazynowe.

- Uruchomienie kolejnego nowoczesnego Centrum Dystrybucyjnego jest ważnym elementem realizacji naszej strategii omnichannel. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które zapewnią jak najlepsze doświadczenia zakupowe naszym klientom. Szybkie i bezpieczne dostawy są jednym z niezwykle istotnych czynników, wpływających na ich satysfakcję. Dotyczy to zarówno odbiorów produktów w sklepie, dostaw do domu (również tego samego dnia), jak też dostaw do paczkomatów czy punktów odbioru – mówi Alpay Güner, CEO MediaMarktSaturn Polska. - Docelowo, w miarę rozwoju, planujemy kolejne inwestycje w powierzchnie magazynowe - dodaje.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym oraz udoskonaleniu procesów dystrybucji skrócony zostanie czas przesyłek do sklepów oraz klientów sieci MediaMarkt. Dodatkową korzyścią ma być optymalizacja kosztów łańcucha dostaw.

Przeczytaj także: POHiD za otwarciem wielkopowierzchniowych marketów od 4 maja

Pierwsze Centrum Dystrybucji MediaMarktSaturn Polska działa już w podwarszawskim Piasecznie. Obecnie obydwa magazyny będą równolegle prowadziły obsługę zamówień i zaopatrzenia sieci MediaMarkt.