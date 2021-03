Nowe etykiety na urządzeniach RTV i AGD

Wraz z początkiem marca 2021 r. na wszystkich nowych urządzeniach AGD i RTV pojawią się zmienione etykiety energetyczne - informuje Komisja Europejska.

Jak podaje money.pl, ważną zmianą będzie odejście od kolejnych "+", wraca za to zasada siedmiopunktowej skali od A do G.



Jak wyjaśniał wcześniej URE, "produkty, które mają obecnie najwyższą klasą energetyczną, czyli oznaczone jako A+++, w nowym oznaczeniu będą miały literę "C". Dla tych z A z jednym plusem, czyli obecnie najbardziej energochłonnych, zarezerwowane będą litery "F" i "G"". Litery A i B na razie nie będą przeznaczone dla żadnych produktów do czasu, aż na rynku pojawią się jeszcze bardziej wydajne energetycznie produkty AGD i RTV.

