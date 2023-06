Nowe koncepty znanych marek we Wrocław Fashion Outlet

Mustang, New Balance, Crocs i Pierre Cardin w nowych konceptach we Wrocław Fashion Outlet

Sklepy nie tylko zmieniły swoje lokalizacje, ale też przeszły gruntowne remonty, dzięki czemu każdy z nich zyskał nową odsłonę. W przypadku marki Mustang Jeans odświeżony salon, który zmienił lokalizację i powierzchnię (obecnie to 262 mkw.), zyskał bardziej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Pozwoliło to na jeszcze lepsze wyeksponowanie produktów, które klienci na całym świecie cenią za wysoką jakość i przystępną cenę.

Salon Mustang we Wrocław Fashion Outlet, fot.mat. pras.

Swoją lokalizację we Wrocław Fashion Outlet zmienił też sklep New Balance. Nowy salon amerykańskiej marki słynącej z produkcji obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych powiększył się do 245 mkw. i zyskał nową odsłonę – jeszcze lepiej wykorzystano przestrzeń, co pozwoliło bardziej wyeksponować produkty i zwiększyć liczbę oferowanego obuwia.

Crocs, producent kultowego, wykonanego z wygodnej pianki obuwia, po kilku miesiącach udanej współpracy w formule pop-up zdecydował o otwarciu swojego salonu w najnowszym koncepcie na powierzchni 66 mkw.

Salon Crocs we Wrocław Fashion Outlet, fot. mat. pras.

Nowa lokalizacja marek Calzedonia, Intimissimi i Tezenis

Poza wspomnianymi już brandami nowy lokal już tego lata zajmie również salon oferujący produkty marek Calzedonia, Intimissimi i Tezenis. Na gości Wrocław Fashion Outlet czekać będzie zupełnie nowa odsłona sklepu, pozwalająca na jeszcze większy komfort zakupów.

Poza powrotem znanych i cenionych marek klienci Wrocław Fashion Outlet mogą się też spodziewać rozszerzenia oferty centrum. Jeszcze w te wakacje planowane jest otwarcie nowego salonu odzieżowej marki Joop!.

Wrocław Fashion Outlet to jedyne modowe centrum outletowe w regionie dolnośląskim. Na ok. 14 tys. mkw. powierzchni handlowej znajduje się ponad 100 światowych i polskich marek, wśród nich: BOSS Outlet, KARL LAGERFELD, Nike, Levi’s, Lacoste, Asics, Trussardi, Guess, New Balance, adidas, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Le Creuset, Calzedonia.