Nowe logo na rynku marketów DIY. Jakie?

Kilka miesięcy temu Tomasz Wienke, prezes Majster Budowlane ABC zapowiedział, że wiosną ruszą pierwsze sklepy Pszczółka oraz Pszczółka Express - projekt marketu typu DIY-convenience, stworzony we współpracy z KONTEKST Retail Design. - Finalizujemy szczegóły dotyczące oferty z wyselekcjonowanym gronem dostawców koncepcyjnych - informował wówczas Tomasz Wienke.

Prace nad wdrożeniem nowych konceptów Pszczółki rozpoczęły się we wrześniu 2021. Sklepy Pszczółka i ich asortyment odpowiadają na potrzeby inwestorów zgodne z etapami: budowa, wykańczanie, aranżowanie. Narzędzia potrzebne do tych prac zgromadzono w dziale technicznym a akcesoria do prac i urządzenia przestrzeni zewnętrznej w dziale ogród. Wydzielono też strefę hobby. Kontekst Retail Design zdecydoał się na zapętloną ścieżkę, ze skróconymi alejkami bocznymi i sytemem zatok, które pozwalają na lepszą i bardziej inspirującą prezentację produktów.

Sieć marketów budowlano-wykończeniowych Majster to 60 punktów położonych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Kontekst Retail Design istnieje od 1991. Firma Tworzy przestrzenie sklepów fizyczynych ale także aplikacje i platformy wirtualne do prezentacji produktów online.