Nowe marki premium w Westfield Arkadia

Westfield Arkadia jest największym centrum handlowym w Warszawie. W połowie bieżącego roku w centrum otworzyły się salony marek La Mania i Estée Lauder, a w sierpniu SAVICKI i BOSS.

– Cieszy nas, że Westfield Arkadia jest miejscem atrakcyjnym dla marek premium, które właśnie w naszym centrum handlowym chcą otwierać nowe, flagowe koncepty. Zaufanie partnerów biznesowych pozwala nam stale poszerzać ofertę obiektu, a tym samym otwierać się na kolejnych nowych klientów – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Nowi najemcy Westfield Arkadia

La Mania to polska marka odzieżowa założona przez Joannę Przetakiewicz, która już od 2010 roku wyznacza trendy wśród rodzimych miłośniczek mody. Kolekcje La Manii cechują się współczesnym i minimalistycznym stylem.

W butiku zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się pełna oferta La Mania Fashion wraz z mini kapsułą męską, wyjątkową strefą chill, a także pierwszą i jak dotąd jedyną przymierzalnią VIP. Jest to komfortowa, zamykana przestrzeń zlokalizowana w centralnej części butiku. Znajduje się w niej miejsce do siedzenia, stolik, duże lustro oraz wieszak mieszczący kilka stylizacji.

Flagowy salon Estée Lauder

Fanów ekskluzywnych kosmetyków ucieszyło oficjalne otwarcie nowego, monobrandowego salonu Estée Lauder, który mieści się na parterze.

Salon Estée Lauder w Westfield Arkadia jest drugim po Westfield Mokotów salonem brandowym w Warszawie, ale pierwszym, w którym znajduje się gabinet, gdzie eksperci przeprowadzają zabiegi pielęgnacyjne.

SAVICKI: salon jubilerski z pokojem VIP

W sierpniu do grona najemców Westfield Arkadia dołączył salon jubilerski SAVICKI. Jest to jednocześnie pierwszy butik tej marki w Warszawie. SAVICKI to polska marka założona w 1976 roku w Lublinie przez Kazimierza Sawickiego, a obecnie jeden z najszybciej rozwijających się brandów jubilerskich w Polsce.

Centralnym punktem salonu, zlokalizowanego na pierwszym piętrze w Westfield Arkadia, jest stół TryOn® służący do samodzielnego przymierzania biżuterii.

BOSS dla fanów wyrafinowanego stylu

W tym samym miesiącu wystartował salon BOSS w Westfield Arkadia. Jest to nowa i wyjątkowa przestrzeń, dzięki której klienci mogą zanurzyć się w świecie tej marki.