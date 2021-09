Nowe marki w Atrium Reduta

Salon marki CARRY z ofertą odzieży i dodatków dla kobiet, mężczyzn i dzieci zajmie powierzchnię 930 m2. CARRY oferuje odzież o swobodnej stylistyce, projektowanej z myślą o szerokim odbiorcy. Asortyment marki obejmuje odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz bieliznę, akcesoria i dodatki. Marka jest obecna na rynku od ponad 20 lat i posiada ponad 100 sklepów w całej Polsce.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obiekt przygotowuje się także do uruchomienia nowatorskiej wielofunkcyjnej przestrzeni rozrywkowej dla rodzin z dziećmi - Strefy WOW. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 października br. Autorem projektu jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.