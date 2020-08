Nowe marki w Manufakturze

Najnowocześniejszy Rossmann w Europie, powiększony salon W. Kruk, nowy butik marki Olimpia, WyjątkowyPrezent.pl, Al Dente pasta & prosecco bar, a także Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt i nowe wyspy w strefie foodcourt – pierwszy kwartał po lockdownie pokazuje, że Manufaktura w Łodzi cieszy się dużym zaufaniem najemców.

Ostatnie tygodnie w Manufakturze przyniosły spore zmiany na mapie najemców. W połowie czerwca otwarto najnowocześniejszą drogerię Rossmann w Europie i jednocześnie największy sklep tej marki w Polsce. -To wyjątkowy Rossmann, bo i Manufaktura jest wyjątkowa. To kolejny raz, gdy wprowadzamy tu zupełnie nowe pomysły, które potem wdrażamy w całej Polsce – mówi Agata Nowakowska, rzecznik prasowy Rossmanna. Na uwagę zasługują przede wszystkim rozwiązania pro-eko. Największe emocje wzbudziła pierwsza w Polsce stacja refill dostępna w Rossmanie – klienci mogą do swoich butelek kupować m.in. ekologiczne produkty do ciała i włosów. Są też produkty do domu.

Silne związki z Łodzi i tekstylną historią miasta podkreśla również marka Olimpia, która po kilkuletniej przerwie powróciła do grona najemców Manufaktury.

W ostatnich tygodniach powiększył się również salon W. Kruk, który teraz oferuje szeroką gamę produktów marki Omega.

Otworzył się również salon WyjątkowyPrezent.pl, w którym goście Manufaktury mogą wybierać spośród ponad 300 nietypowych upominków.

Zmiany zaszły również na rynku Manufaktury. Nowa restauracja Al Dente pasta & prosecco bar powstała w Alei Dobrego Smaku i kusi robionymi na miejscu makaronami, burgerami i oczywiście – jak sama nazwa wskazuje - kartą koktajli.

Dobiega końca ogromna inwestycja Manufaktury związana z modernizacją budynku galerii handlowej, w tym strefy foodcourt. Po zakończeniu prac, do oferty restauracyjnej powróciły wyspy: Deserownia i BubbleJoy! jednak w zupełnie odmienionej formule. Wyspy zostały zaprojektowane według wytycznych pracowni Sud Architekt Polska, odpowiedzialnej za projekt całej strefy foodcourt. Oficjalnie otworzyło się również Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt, które planowano uruchomić w połowie marca. - Jesteśmy zbudowani postawą zarządcy Manufaktury i opartą na partnerskich relacjach współpracą ze wszystkimi działami biura Apsys Polska. Stanęliśmy wspólnie przed ogromnym wyzwaniem, ale widzimy, że przyświecają nam te same cele – mówi Robert Niewiński, prezes arządu RO-AN Sp. z o.o. właściciel marki Bajkowy Labirynt i RO-AN NINJA.

Najbliższe tygodnie również zapowiadają się pracowicie. Do grona najemców dołączą m.in. Jubitom i Hendi.