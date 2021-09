Nowe otwarcia w Centrum Janki

Na liczącej 300 metrów kwadratowych powierzchni Fikołków najmłodsi mają do dyspozycji m.in. wielopoziomowy labirynt z przeszkodami i kilka rodzajów zjeżdżalni oraz jedyny w swoim rodzaju – niewystępujący w żadnej innej lokalizacji tego najemcy – urodzinowy domek na drzewie.

Fikołki to nie tylko stacjonarny plac zabaw, ale także strefa zajęć edukacyjnych oraz hobbystycznych.

- Dokładamy wszelkich starań, by budować ofertę Centrum Janki w oparciu o koncepty zaspokajające społeczne oczekiwanie, ale także dające możliwość różnorodnych aktywności i nietracące na swojej atrakcyjności przy kolejnych wizytach. Pojawienie się nowych form rodzinnej rozrywki wsparliśmy dodatkowo eventami i promocjami. Z radością mogę przyznać, że przyniosło to – w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy rynek dopiero otwierał się po lockdownie – znacznie wyższe wyniki odwiedzalności oraz zauważalny przypływ do centrum nowych klientów – mówi Sylwia Klaman, Marketing and PR Director, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Janki.

Od lipca w Centrum Janki funkcjonuje również Liliputkowo – miniaturowe miasteczko zajmujące powierzchnię 164 metrów kwadratowych i przypominające Warszawę w stylu retro. To oryginalny, bezobsługowy i bezpłatny koncept, z którego dzieci i rodzice mogą dowolnie korzystać w godzinach funkcjonowania centrum.