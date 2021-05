Nowi najemcy w Atrium Targówek

New Balance, Diverse i Crocs wzmocniły portfolio Atrium Targówek w Warszawie. Obiekt wzbogacił również swoją propozycję gastronomiczną o trzy lokale: Tigon Sushi, Indian Taste oraz Magia d’Italia. Ruszyła także zewnętrzna strefa restauracyjna.

New Balance to jeden z najstarszych brandów sportowych na świecie. Specjalizuje się przede wszystkim w obuwiu do biegania, ale jego oferta obejmuje również tekstylia i akcesoria sportowe oraz lifestylowe. Nowy salon ma ponad 180 m2 powierzchni i jest zlokalizowany przy wejściu A, w pobliżu sklepu H&M.

Miłośników aktywnego trybu życia i różnorodności z pewnością ucieszy pojawienie się w Atrium Targówek nowego salonu DIVERSE. Nowo otwarty salon znajduje się w samym sercu centrum, w pobliżu wjazdu na parking i ma ponad 280 m2 powierzchni.

Od teraz w Atrium Targówek będzie można również kupić Crocsy. Wszystkie modele są produkowane z Croslite - zastrzeżonego, rewolucyjnego technologicznie materiału, który nadaje obuwiu miękkość, wygodę i lekkość. Salon obuwniczy znajduje się przy wejściu A do Atrium Targówek.





Zmiany w Atrium Targówek objęły również ofertę gastronomiczną. W strefie restauracyjnej obiektu na miłośników kuchni azjatyckiej czeka Tigon Sushi. Kulinarną podróż śladami Indii serwują klientom kucharze nowej restauracji Indian Taste. Desery przyrządzane według oryginalnej włoskiej receptury to domena Magia d’Italia Gelati Cafe – świeżo otwartej włoskiej cukierni.

Atrium Targówek jest też kolejnym obiektem z portfolio Atrium w Polsce, który udostępnił klientom zewnętrzną strefę stolikową, wspierając tym samym najemców gastronomicznych. Ogródek jest zlokalizowany przy wejściu G od ulicy Głębockiej.