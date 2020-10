Nowi najemcy w Galerii Wiślanka

New Yorker, Sizeer, Wojas i Tatuum to kolejne marki, które zdecydowały się dołączyć do portfolio Galerii Wiślanka. Salony nowych najemców zajmą łącznie blisko 1500 mkw. powierzchni.

- Otwarcie Galerii Wiślanka będzie bez wątpienia jednym z największych tegorocznych wydarzeń na rodzimym rynku centrów handlowych. Cieszy nas to, że od początku rozpoczęcia procesu komercjalizacji, najemcy oceniali Galerię Wiślanka jako stabilnego i dobrze rokującego na przyszłość partnera biznesowego. Dzięki temu udało się zrealizować główne nasze zamierzenie, jakim było otwarcie w Żorach pierwszego wielosalowego kina Helios oraz salonów marek dotychczas niedostępnych w mieście, czego najlepszym przykładem będą sklepy New Yorker, Sizeer, Wojas oraz Tatuum – mówi Teresa Jonas, prezes zarządu Wiślanka S.A.

Salon marki New Yorker zajmie w Galerii Wiślanka lokal o powierzchni blisko 1000 mkw., w którym klienci znajdą zarówno odzież, jak i dodatki. Sizeer zajmie 150 mkw. a Wojas 125 mkw.

Podobną powierzchnię w centrum handlowym zajmie salon Tatuum.