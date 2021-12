Nowi najemcy warszawskiej Arkadii. Wśród nich Guess Kids

Klienci mogą udać się do salonu z elegancką odzieżą kobiecą marki Molton, odwiedzić butik Guess Kids – jeden z pierwszych butików marki Guess w Polsce, oferujący wyłącznie odzież dziecięcą. Wśród nowości znalazł się również sklep Eurofirany z tkaninami do dekoracji okien najwyższej jakości oraz innymi akcesoriami ozdobnymi do domu. Natomiast w food court otworzyła się pizzeria Love It Pizza oraz stoisko Crazy Bubble, serwujące oryginalne bubble tea.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowo otwartych lokali i nawiązania współpracy z liczącymi się markami. Zależy nam na tym, by oferta centrum handlowego była zróżnicowana, aby każdy klient znalazł coś dla siebie. Jesteśmy dumni, że kolejne marki otwierają lokale w Westfield Arkadia, dzięki czemu możemy sprostać oczekiwaniom naszych klientów – mówi Sławomir Kuliński, Rzecznik Prasowy Westfield Arkadia.