Nowości w Westfield Arkadia: SPA, pracownia Balagan oraz Miloo Home

Ciekawą nowością dla osób poszukujących obuwia i akcesoriów będzie marka Balagan. Jest to brand, który specjalizuje się w butach, torebkach i dodatkach szytych ręcznie, z naturalnych materiałów oraz wysokogatunkowych komponentów. Każdy projekt Balagan charakteryzuje minimalizm we wzornictwie i doborze kolorów. Marka współpracuje z polskimi, małymi manufakturami, często prowadzonymi od pokoleń. Uwagę przyciąga także wystrój – kute, stalowe ekspozytory, drewniany regał oraz naturalne płótno z sitodrukiem na ścianach. Sklep znajduje się na pierwszym piętrze, w pasażu Canaletto.

Na tym samym piętrze, w pasażu Wisła, klienci mogą także odwiedzić nowo otwarty salon marki sportowej – PUMA. Z kolei osoby poszukujące ozdób świątecznych oraz inspiracji w zakresie urządzania wnętrz mogą udać się do nowo otwartego pop up store’u Miloo Home zlokalizowanego na parterze. Sklep ma ponad 200 mkw. i będzie dostępny dla klientów do końca grudnia br.

Przebudowa perfumerii Douglas w Westfield Arkadia

Nowa perfumeria Douglas w Westfield Arkadia, która przeszła całkowitą przebudowę, zajmuje powierzchnie 1156 mkw. Została zaprojektowana przez niemieckiego architekta Volkera Metza zgodnie z najnowszymi trendami i jest największym salonem w tej części Europy. Znajduje się w niej ponad 40 odsłon wizualizacji marek z ich własnym DNA, a także dziewięć tzw. shop-in-shop, czyli stref dedykowanych markom makijażowym i zapachowym. Znajdziemy tam takie marki jak Chanel, Dior, Giorgio Armani Cosmetics, Lancôme, Byredo, Tom Ford, Acqua di Parma i Maison Margiela oraz debiutującej na naszym rynku Molton Brown. O wyjątkowości tego miejsca stanowi także ponad 100 mkw. dedykowanych strefie SPA z dwoma gabinetami kosmetycznymi, stanowiskami do manicure i pedicure oraz z salonem fryzjerskim prowadzonym w oparciu o współpracę z profesjonalnymi markami, takimi jak Kérastase, Aveda, Balmain oraz Wella Professionals.

Do centrum handlowego Westfield Arkadia na kilka najbliższych miesięcy powróciła marka Kapsula, zrzeszająca ukraińskich projektantów. Jest to pop up store, zlokalizowany na pierwszym piętrze, w którym klienci znajdą 70 wyjątkowych kolekcji odzieży i biżuterii.