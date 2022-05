Nowy dyrektor w CCC. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Żywiec i Diageo

Andrzej Borczyk posiada 25-letnie doświadczenie w pracy w kluczowych międzynarodowych organizacjach działających w Polsce oraz regionie CEE. Przed dołączeniem do Grupy CCC pełnił rolę członka zarządu i dyrektora personalnego Grupy Żywiec, która jest częścią globalnego koncernu Heineken. Wcześniej kierował obszarem personalnym w polskim oddziale Microsoftu, prowadząc firmę do zdobycia tytułu Great Place To Work. Zawodowo związany był również z Diageo, globalnym liderem na rynku alkoholi mocnych, w której rozwijał i wdrażał strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Swoją drogę zawodową rozpoczął w firmie Mars, gdzie przeszedł ścieżkę od przedstawiciela handlowego do dyrektora operacji sprzedaży, a następnie jako HR Business Partner odpowiadał za budowanie działań nastawionych na przyciągniecie talentów i projektowanie ścieżek rozwojowych pracowników.

Andrzej Borczyk jest również jednym ze współzałożycieli społeczności HRInfluencers oraz HRExplorers, które zrzeszają specjalistów i ekspertów z branży HR.

Zaangażowane zespoły budują przewagę konkurencyjną

- Głęboko wierzę, że zaangażowane zespoły budują przewagę konkurencyjną, a liderzy mają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska pracy, w którym można się ciągle rozwijać i być sobą. I sięgać po więcej, dzięki wspierającej wspólne cele i wartości kulturze organizacyjnej. W Grupie CCC zadbamy o to, aby realizacja strategii GO.25 Grupy CCC pozwoliła nam w pełni wykorzystać potencjał naszych pracowników i budować najlepsze miejsce pracy wśród firm z branży fashion – mówi Andrzej Borczyk.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.