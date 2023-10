Nowy koncept marki WELL Wólczanka z ofertą casualową

Jak tłumaczą przedstawiciele marki, różne oznaczenia, tak w sieci stacjonarnej, jak i w e-sklepie, mają ułatwić klientom poruszanie się w ofercie marki oraz rozróżnienie dwóch typów salonów, które posiadają odrębną ofertę: dużych sklepów z kolekcjami total look, zlokalizowanych w największych centrach handlowych oraz mniejszych butików koszulowych.

- Zaobserwowaliśmy, że w naszych sklepach pojawiają się klienci o bardzo różnych potrzebach. Część szukała eleganckich koszul formalnych, z których Wólczanka jest od lat doskonale znana, a które dostępne były w małych butikach, podczas gdy inni oczekiwali bardziej casualowych zestawów na co dzień – czyli oferty total look, którą rozwijamy od kilku lat i która jest dostępna w dużych salonach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest wprowadzenie nowej identyfikacji WELL Wólczanka dla naszej oferty casualowej oraz oddzielenie jej od butików z koszulami, by komfort klienta w poszukiwaniu wymarzonego produktu był większy- mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment fashion.

Nowy logotyp WELL Wólczanka pojawi się po raz pierwszy na stronie www.wolczanka.pl w piątek, 13 października. Klienci zobaczą go również na metkach pierwszych elementów kolekcji WELL Wólczanka, projektowanych zgodnie z założeniami marki. Stopniowo nazwa ta będzie wprowadzana również na witrynach flagowych, największych salonów marki w 10 kluczowych galeriach handlowych w Polsce.

WELL-designed

Logotyp linii został stworzony przez Edgara Bąka - artystę i projektanta graficznego, który jest autorem identyfikacji wizualnych projektów i marek takich jak Jush!, Marriott, czy EdRED. WELL Wólczanka to jednak coś więcej niż nowa nazwa na szyldzie. Nowy koncept to również odświeżona oferta, mocno stawiająca na jakość i kolor, radosny wizerunek i nowy sposób komunikacji wizualnej marki oraz zmiany w obsłudze klienta w sklepach stacjonarnych. Wszystko po to, aby do oferty marki przekonać młodszych klientów.

W WELL Wólczanka klienci znajdą m.in. casualowe koszule oraz wiele innych produktów, takich jak spodnie, sukienki, spódnice i okrycia wierzchnie. Projekty WELL Wólczanka charakteryzują się oryginalnym stylem, wysoką jakością materiałów i wykonania, a także energetyzującymi kolorami. To ubrania, które nie tylko prezentują się modnie, ale także zapewniają trwałość i komfort. Bogactwo kolorów w kolekcji WELL Wólczanka pozwala klientom wybierać spośród szerokiej palety odcieni, dostosowanych do różnych gustów i preferencji.

- Identyfikacja WELL Wólczanka podkreśla odświeżony i dynamiczny wizerunek marki. WELL Wólczanka to linia codzienna, która oferuje wygodę, jakość i radość z zakupów. Nasze ubrania pozwalają klientom wyrazić siebie w codziennym życiu, niezależnie od okazji - mówi Marta Fryzowska.

WELL-dressed

Wprowadzenie nowego konceptu salonów WELL Wólczanka w sklepach stacjonarnych rozpocznie się w połowie października, wraz z otwarciem po remoncie salonu w CH Bonarka. Plany spółki zakładają dalszy rozwój tego konceptu w innych najlepszych centrach handlowych w Polsce. Kolejne salony zostaną otwarte w Płocku, Gdańsku i Poznaniu.

VRG (dawniej Vistula Group ) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.

Grupa Kapitałowa VRG koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim). Od 2000 roku podstawą strategii jest realizacja wizji „Domu Marek” i dystrybutora na rynku detalicznym.