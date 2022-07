Nowy magazyn ELIT Polska ruszy w tym półroczu

Magazyn centralny będzie obsługiwany przez spółkę ELIT Polska, która jest częścią LKQ Europe. Zgodnie z podejściem LKQ Europe „logistyka bez granic”, centrum logistyczne w znacznym stopniu przyczynić ma się do poprawy jakości dostaw, także pomiędzy podmiotami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Budowa magazynu ELIT Polska rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i potrwa do drugiej połowy 2022 roku. Uruchomienie nowej powierzchni magazynowej i biurowej planowane jest na 21 listopada 2022 roku. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Powierzchnia magazynu ELIT Polska wyniesie 11 tys. m2, dzięki czemu obiekt będzie mógł magazynować ponad 100 tys. produktów. Budynek będzie wyposażony w czterokondygnacyjną antresolę do składowania części samochodowych oraz 22 doki przeładunkowe do obsługi przyjęć i wysyłek. Magazyn będzie również przygotowany do szybkiej obsługi rynku motoryzacyjnego oraz klientów biznesowych i indywidualnych, którzy będą chcieli skorzystać z bezpośredniego odbioru towaru.

Firma Elit Polska jest dystrybutorem części motoryzacyjnych.