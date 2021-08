Nowy magazyn LPP w Rosji potroi możliwości obsługi zamówień e-commerce

LPP uruchomiło nowy magazyn do obsługi zamówień online w Rosji - to następny krok w kierunku wzmacniania sprzedaży wielokanałowej spółki. Dzięki Fulfillment Center o powierzchni 30 tys. m2, polski producent odzieży będzie mógł realizować do 95 tys. zamówień dziennie i tym samym zwiększy trzykrotnie wydajność obsługi e-commerce w Rosji.