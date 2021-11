Nowy Media Expert w Bełchatowie już otwarty.

Ponad 1 000 mkw. z ofertą elektroniki w Olimpia Park.

Sklepy ze sprzętem RTV i AGD na topie

– W trzecim kwartale 2021 r. sklepy ze sprzętem RTV i AGD odnotowały mocny wzrost sprzedaży. We wrześniu ten segment plasował się na trzecim miejscu za modą i branżą kosmetyków. Żeby zapewnić jeszcze lepszy wybór i komfort zakupów mieszkańcom Bełchatowa, blisko miesiąc przed świętami otworzyliśmy nowy ogromny elektromarket Media Expert z szeroką ofertą RTV i AGD oraz multimediów. Prowadzimy też rozmowy z innymi firmami, które są zainteresowane wzmocnieniem swojej obecności w Bełchatowie i rozpoczęciem działalności w Centrum Bełchatów. Obiekt ma duży potencjał, dzięki wygodnej lokalizacji i komplementarności oferty z chętnie odwiedzaną pobliską Galerią Olimpia. Liczymy na to, że znana marka z segmentu elektromarketów przyciągnie jeszcze więcej klientów do tej części miasta – mówi Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

– W naszym obiekcie zachodzą duże zmiany, które zaplanowaliśmy przy współpracy z architektami EPP, a także firmą zewnętrzną. Rozpoczęliśmy modernizację powierzchni po supermarkecie Carrefour, który przeniósł się do Galerii Olimpia i chcemy jak najlepiej dostosować ją do potrzeb nowych najemców. Odnawiana przestrzeń może pomieścić trzech najemców, a każdy z nich będzie miał zapewnione niezależne wejście z zewnątrz. Podkreśla to specyficzny charakter parków handlowych i odróżnia tę część kompleksu od Galerii Olimpia. Pierwszym z nowych najemców jest Media Expert, którego witryna wykonana według najnowszych standardów sieci, przykuwa wzrok i wprowadza urozmaicenie – dodaje Alina Bolanowska, Project Manager w Dziale Construction EPP.