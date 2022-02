Nowy system wynagradzania w Leroy Merlin. Sieć podnosi poprzeczkę w branży

Leroy Merlin Polska rozwija się na polskim rynku już od 26 lat. Organizację tworzy ponad 13 000 pracowników w 75 sklepach oraz centrali. W styczniu tego roku sieć powiększyła się o 2 nowe sklepy - w Andrychowie oraz w Kołobrzegu i już zapowiedziane są otwarcia w kolejnych trzech lokalizacjach - Krakowie, Głogowie oraz Warszawie. W związku z rozwojem firmy, w tym roku planowane jest zatrudnienie ponad 700 nowych osób, które mogą liczyć na szeroką ofertę benefitów oraz atrakcyjne wynagrodzenia.

700 nowych pracowników

– Chcemy doceniać naszych obecnych jak i przyszłych pracowników za ich codzienny wkład w budowanie i rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz jak najlepiej dopasować warunki pracy do standardów rynkowych. W związku z tym wdrożyliśmy strategię ,,Lider Rynku Wynagradzania i Produktywności”, która umożliwia nam reinwestowanie osiągniętych wyników w wynagradzanie naszych pracowników. Jest to możliwe, dzięki naszemu unikatowemu systemowi wynagradzania, który składa się z 3 filarów: wynagrodzeń brutto, Premii za Progresję oraz Udziału w Wynikach – powiedział Krzysztof Kordulewski, Dyrektor Generalny Leroy Merlin Polska. – Zależy nam na przyciąganiu do Leroy Merlin pracowników lubiących kontakt z ludźmi, obsługę klienta, mających doświadczenie w branży budowlano-remontowej. Takie osoby na pewno doskonale odnajdą się w naszej organizacji, mając gwarancję rozwoju oraz docenienia – dodał Krzysztof Kordulewski.

Ile płaci Leroy Merlin?

Leroy Merlin stawia na transparentność wynagrodzeń brutto. Każdy pracownik zna widełki płac dla swojego stanowiska. Są one także komunikowane w ogłoszeniach z ofertami pracy. Pracownicy sklepów, już na etapie rekrutacji, wiedzą ile może wynieść ich pensja. W zależności od lokalizacji sklepu i stanowiska może to być nawet 4400 zł brutto dla stanowiska Kasjera, 5100 zł brutto dla stanowiska Doradcy Klienta oraz do 5500 zł brutto na stanowisku Logistyka-Magazyniera. Od tego roku, zwiększona została też częstotliwość weryfikacji wynagrodzeń. Każdy pracownik ma aż dwa razy w roku szansę na podwyżkę swojego wynagrodzenia, w zależności od wzrostu kompetencji czy stażu pracy. Szacowany budżet na podwyżki wynagrodzeń w 2022 r. wyniesie około 60 milionów złotych.