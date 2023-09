Nowy szef dyskontowej sieci podtrzymuje plany rozwoju w Polsce

O tym, jakie konkretnie plany wiążą się z jego uruchomieniem i o korzyściach dla uczestników, opowiada Markus Kallen, Chief Customer Officer sieci KiK.

Program lojalnościowy myKiK

– Program lojalnościowy myKiK cieszy się już dużym powodzeniem w Niemczech, Holandii i Austrii, a w Polsce spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zanotowaliśmy dużą liczbę rejestracji kart lojalnościowych od początku akcji, co traktujemy jako dobry prognostyk dla rozwoju karty myKiK w Polsce. Uczestnictwo w programie wiąże się m.in. z rabatami rzędu 15-20% oraz innymi benefitami. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy nadal utrzymujących się wysokich wskaźnikach inflacji, może to stanowić swoistą rekompensatę, jeśli chodzi o wydatki na produkty pierwszej potrzeby. Towarzyszące komunikacji hasło „myKiK i mogę więcej” najlepiej oddaje przyświecającą nam filozofię. Chcemy zaoferować tańsze, wygodniejsze i ciekawsze możliwości zakupów – wyjaśnia Markus Kallen, Chief Customer Officer sieci sklepów KiK i dodaje: w samych Niemczech na przestrzeni dziewięciu miesięcy od uruchomienia analogicznego programu przystąpiło do niego ponad 4,5 miliona osób. Jestem przekonany, że wkrótce również w Polsce wkrótce będziemy mogli się pochwalić imponującymi wynikami.

Uczestnik programu myKiK każdorazowo po dokonaniu pięciu zakupów otrzymuje kupon ze zniżką 20% na jeden produkt. Co miesiąc będzie mógł także kupić taniej o 15% wybrane produkty z oferty. Dodatkowo, otrzyma 20% rabatu na koszty wysyłki w sklepie internetowym sieci. Posiadacze karty myKiK mogą wymieniać produkty bez potrzeby pokazywania wydrukowanego paragonu oraz rezerwować w sklepie interesujące ich towary.

Plany rozwoju KiK w Polsce

- Choć zmierzamy w kierunku 500 sklepów w całej Polsce, wiemy, że wciąż jeszcze jest przestrzeń na kolejne salony naszej sieci – mówi Jan Skowron, dyrektor zarządzający sieci sklepów KiK. Dziś zatrudniamy ponad 2.500 osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w Polsce, a ta liczba będzie tylko wzrastać - dodaje.

Najbliższy cel ekspansyjny KiK to osiągnięcie 650 sklepów w Polsce, choć marka podkreśla, że jest to raczej kierunkowa działań, a nie ich finał. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana u sterów KiK. Stanowisko dyrektora zarządzającego objął Jan Skowron – doświadczony manager, od ponad 15 lat związanym z handlem detalicznym i hurtowym w Europie i Ameryce Północnej. W poprzednich latach zarządzał markami odzieżowym w centralnej Europie, pełniąc stanowisko managing directora.