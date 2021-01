Obecny lockdown niszczy nadzieje na sezon wyprzedażowy

Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca spółki Gemini Holding mówi, że obecny lockdown nie mógł zdarzyć się w gorszym momencie. Marki liczyły bowiem, że tradycyjnie zaczynający się po świętach sezon zimowych wyprzedaży pozwoli na upłynnienie towaru, który ze względu na listopadowy lockdown nie został sprzedany.



Tymczasem zimowe wyprzedaże zostały zamrożone, a wraz z nimi towar, który zwykle o tej porze roku był wyprzedawany, robiąc w magazynach miejsce kolekcjom wiosenno-letnim . W efekcie, zaburzony został kalendarz handlowy, pogłębiając straty najemców. Lockdown wpłynął i wpływa także negatywnie na marżę najemców. Sam towar zalegający w magazynach traci na wartości z każdym dniem.

Zamknięte sklepy, restauracje, kawiarnie czy studia fitness prędzej czy później zmuszone zostaną swoją sytuacją ekonomiczną do cięcia etatów, zwłaszcza jeśli nie mają możliwości skorzystania z pomocy tarcz antykryzysowych. To będą trudne decyzje, które zapewne zapadną w I kwartale 2021 r.

Pomoc jest niewystarczająca , co stale jest nam sygnalizowane w czasie spotkań i negocjacji. Systemowej i konkretnej pomocy potrzebują także same centra handlowe. Trudną sytuację właścicieli i zarządców centrów handlowych spotęgowało wprowadzenie niekonstytucyjnego artykułu 15ze w tzw. ustawie covidowej z dnia 2 marca 2020 r., wprowadzającego abolicję czynszową dla najemców kosztem wynajmujących. Centra handlowe zostały pozbawione jedynego swojego źródła dochodu. Dodatkowo od początku pandemii właściciele centrów handlowych pozbawieni są jakiegokolwiek wsparcia w ramach rządowych tarcz antykryzysowych i finansowych. Tymczasem ich straty w dobie pandemii wynoszą dziś od 50 do 100 proc., w zależności od typu obiektu, zgodnie z ostatnim raportem PwC i PRCH.

Od kilku miesięcy widzimy też zmiany w zachowaniach konsumentów. Wizyty w galeriach stały się rzadsze i bardziej celowe. Zakupy częściej robione są w pojedynkę. Mniej czasu spędzano także w sklepach. Przy w pełni otwartej galerii jest to mniej niż godzina. Dominującym zjawiskiem stał się fast shopping.

Ponad 30 proc. oferty naszych centrów dostępne jest dziś dla klientów. W Gemini Park Tychy czynne jest blisko 40 sklepów i punktów usługowych, a w Gemini Park Tarnów i w Gemini Park Bielsko-Biała ponad 40: sklepy spożywcze, punktu usługowe, drogerie, ale także sklepy z meblami czy lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż na wynos.Argumenty dotyczące bezpieczeństwa są stale przytaczane w rozmowach z rządem. Niestety wygląd na to, że nie są brane pod uwagę.