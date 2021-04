OBI gotowe na ponowne otwarcie: promocje i wydłużone godziny pracy

OBI zwiększy liczbę czynnych kas, aby zwiększyć przepustowość klientów, fot. shutterstock

OBI otworzy ponownie sklepy stacjonarne już 4 maja. Potwierdza gotowość na zwiększone liczby klientów zarówno pod względem dostępności asortymentu jak również przepustowości.

Sieć deklaruje, że bez zmian przyjmuje dostawy towaru i przygotowuje oferty promocyjne. Dodatkowo od ponownego otwarcia marketów zwiększy liczbę czynnych kas, aby zwiększyć przepustowość klientów.

- Przede wszystkim wydłużymy godziny otwarcia marketów i od 4 maja będziemy obsługiwać klientów od poniedziałku do piątku od 6.30 do 22.00, a w sobotę od 7.00 do 21.00. Pozwoli to rozłożyć ruch w marketach na większą liczbę godzin i spłaszczyć popołudniowe szczyty wizyt. Jesteśmy w pełni przygotowani do sprzedaży pod względem zatowarowania i organizacyjnym – potwierdza Dariusz Kowalczyk, dyrektor sprzedaży OBI.

- Pilnujemy limitów osób oraz przestrzegamy zasad dezynfekcja-dystans-maseczka. Dla osób wolących pozostać w domu, nieprzerwanie będziemy prowadzić szybką sprzedaż online z dostawą do domu lub odbiorem w markecie – dodaje Tomasz Starczynowski – dyrektor handlowy OBI.

OBI potwierdza pełne zatowarowanie i dostępność sezonowego asortymentu.

Przeczytaj także: Sklepy Castorama będą czynne do godziny 22

- Prowadzimy politykę dywersyfikacji źródeł dostaw, która pozwala nam na wybieranie najlepszych ofert zarówno od dostawców polskich jak i zagranicznych, jednocześnie zapewniając płynność dostaw i dostępność towarów w całym sezonie - dodaje Tomasz Starczynowski.