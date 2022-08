Obi sfinalizowało sprzedaż biznesu w Rosji. Kwota? Symboliczna

Sieć Obi sfinalizowała sprzedaż sześciu spółek w Rosji, które zarządzały 27 supermarketami budowlanymi, zatrudniającymi 4,9 tys. osób - napisał dziennik "Wiedomosti" powołujący się na własne źródła. Za sieć zapłacono symboliczne 1 euro.

Reszta udziałów (40 proc.) trafiła do holdingu budowlano-inwestycyjnego Max, co potwierdziło wcześniejsze informacje o tym, że jest to podmiot zainteresowany zakupem Obi.