OBI szczepi i dodatkowo daje dzień wolny zaszczepionym

Każdy zaszczepiony w OBI może liczyć na dzień wolny przeznaczony na szczepienie i regenerację

OBI aktywnie wspiera Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 i zachęca swoich pracowników wraz z rodzinami do udziału w szczepieniach. Aktualnie udało się przeprowadzić akcję w 4 miastach - Lublinie, Opolu, Warszawie i Wrocławiu.

Szczepienia dla pracowników OBI oraz ich bliskich są bezpłatne, realizowane

w ramach dostępnych na rynku szczepionek z preferencją na Pfizer i Moderna



Akcja wspierana jest przez Laboratorium Diagnostyka, z którym OBI współpracuje od początku trwania pandemii, realizując testy dla pracowników marketów i centrali firmy

– Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest naszym priorytetem. Dbając o nasz wspólny komfort proponujemy wszystkim zaszczepionym dzień wolny przeznaczony na przeprowadzenie szczepienia, a następnie regenerację – mówi Adam Rosiński, prezes zarządu OBI.

Odpowiedzialny pracodawca

Sieć OBI zatrudnia ponad 6 000 pracowników i dysponuje 59 sklepami w całej Polsce. OBI zbadało potrzeby pracowników i zarejestrowało się w rządowym programie szczepień w miejscu pracy. Aktualnie umożliwia szczepienia wszystkim zgłoszonym w ramach ustalonego harmonogramu i dostępności szczepionek. Jednocześnie, jak inni zgłoszeni pracodawcy, OBI czeka na dalsze wytyczne rządowe i na bieżąco przekazuje pracownikom szczegóły dotyczące organizacji szczepień w wybranych lokalizacjach.

- Szczepienie jest dobrowolne i wszyscy mamy prawo do wyboru, dlatego robimy co w naszej mocy, aby umożliwić naszym pracownikom dostęp do rzetelnej wiedzy i zachęcamy do podjęcia świadomej i najlepszej dla siebie decyzji. Wierzymy, że szczepienie przeciwko COVID-19 to nasza wspólna odpowiedzialność. Chcemy wspierać zbiorową odporność Polaków tworząc bezpieczne środowisko pracy i miejsce zakupów. Jesteśmy gotowi rozszerzyć nasze działania i stworzyć punkty szczepień w miejscu pracy, czekamy jedynie na wytyczne rządowe - dodaje Joanna Topolska, Dyrektor HR OBI.

Uruchomienie i lokalizacja punktów szczepień w miejscu pracy zależy od decyzji rządzących oraz jest podyktowana czynnikami dostępności szczepionek, którymi zarządza Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).