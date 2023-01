OBI tnie ofertę. Ucierpią na tym klienci i dostawcy sieci

Obi radykalnie ogranicza ofertę. Mówi się, że dotyczy to 30 proc. produktów. Obecnie w asortymencie znajduje się średnio od 40 do 60 tys. pozycji na powierzchni ok. 8 tys. mkw. sklepu.

Sklepy z artykułami żelaznymi borykają się z problemami. Koszty produkcji i transportu gwałtownie wzrosły, ceny energii eksplodowały, a siła nabywcza klientów spadła.

Oszczędności mają natychmiastowy wpływ na dostawców. Obi Zażądał też obniżek cen i drastycznie zmniejszył zamówienia. Mówi się o spadku o około jednej czwartej.

Obi nadal konkurencyjny w Europie, ale ma problemy

Obi nadal jest konkurencyjny w całej Europie, a wśród marketów budowlanych działających w Niemczech obecnie jest liderem w branży. W Polsce działa 61 marketów tej marki.

Sieć sklepów Obi radykalnie ogranicza ofertę. Mówi się, że dotyczy to 30 proc. produktów. Obecnie w asortymencie znajduje się średnio od 40 do 60 tys. pozycji na powierzchni ok. 8 tys. mkw. sklepu. W przyszłości sieć chce koncentrować się na najpopularniejszych produktach. Oznacza to nacisk na artykuły o dużej sprzedaży i rotacji, które znajdują się w magazynie przez krótki czas. W nowej ofercie planowanych jest tylko 30 tys. pozycji. Sortowane są artykuły o niższych parametrach sprzedaży, w tym z grupy marek własnych.

- Chcemy dostosować produkty do potrzeb i oferować naszym klientom głównie odpowiednie artykuły. Inne produkty można zamówić online – mówi cytowany przez wa.de rzecznik firmy.

Biznes online i biznes stacjonarny mają być ściślej ze sobą powiązane, w tym w zakresie zwrotu towarów.

Obi uzasadnia zmniejszenie asortymentu załamaniem popytu na niektóre produkty, zwłaszcza towary sezonowe. Z drugiej strony przekonuje jednak, że nie było załamania w biznesie i dane dotyczące sprzedaży mogą być lepsze w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sieci zajmujące się sprzedażą narzędzi stosunkowo dobrze przetrwały kryzys związany z koronawirusem. W niektórych przypadkach placówki handlowe były prawie przepełnione, ponieważ wielu klientów wykorzystywało czas w domu na prace remontowe.

Oszczędności wpłyną na dostawców sieci sklepów z narzędziami

Jednak obecnie sklepy z artykułami żelaznymi borykają się z problemami. Koszty produkcji i transportu gwałtownie wzrosły, ceny energii eksplodowały, a siła nabywcza klientów spadła.

„Podobnie jak wszystkie inne marki w sektorze detalicznym, obserwujemy wśród naszych klientów niechęć do zakupów i dużą wrażliwość cenową” — informuje Obi.

Oszczędności mają natychmiastowy wpływ na dostawców sieci sklepów z narzędziami. Obi chce, aby odebrali oni wiele starych produktów, które wcześniej kupił na zapas. Zażądał też obniżek cen i drastycznie zmniejszył zamówienia. Mówi się o spadku o około jednej czwartej. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja dostawców sieci może teraz znacznie się pogorszyć – podaje Lebensmittel Zeitung.

Pierwszy sklep Obi powstał w Niemczech w 1970 roku. Aktualnie marka jest obecna w ponad 640 sklepach w całej Europie. Jest liderem w Niemczech i marką wiodącą w dziewięciu innych krajach europejskich: Włoszech, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie oraz na Węgrzech. Grupa zatrudnia łącznie ponad 48 tys. pracowników. W 2021 r. osiągnęła obroty w wysokości 8,7 mld euro.

W Polsce działa 61 marketów Obi zlokalizowanych w 41 miastach. Pierwszy z nich otwarto w 1998 r. w Tychach. Spółka prowadzi działalność jako podmiot kierujący systemem franczyzowym OBI w Polsce. Na podstawie umowy franczyzowej spółka przyznaje partnerowi franczyzowemu prawo prowadzenia marketu budowlanego pod szyldem OBI oraz świadczy na jego rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. W 2021 roku spółka doskonaliła system informatyczny, optymalizowała ofertę asortymentową oraz marketingową, a także prowadziła prace skupiające się na dalszym rozwoju e-commerce.

Wyniki finansowe realizowane przez markety OBI

Spółka zakończyła rok 2021 zyskiem netto w wysokości 16 mln zł względem 6,2 mld zł w 2020 roku. Wyższy wynik jest efektem zwiększenia przychodów z tytułu franczyzy, których kalkulacja bazuje na obrotach realizowanych przez markety OBI, rekordowych w 2021 roku w perspektywie całej historii prowadzenia działalności OBI w Polsce oraz uzyskania w roku 2021 dodatkowych przychodów z umowy pośrednictwa przy negocjacjach dotyczących zmiany wynajmującego w 7 lokalizacjach marketów OBI.

Wynik ze sprzedaży był niższy w stosunku do roku poprzedniego (2021: 692 tys. zł, 2020: 2.582 tys. zł). Wpływ na to miały wyższe koszty operacyjne (-10.702 tys. zł.), których wzrost nie został zrefundowany przez wyższe przychody operacyjne z tytuły franczyzy (+8.8858 tys. zł.). Wzrost kosztów miał miejsce głównie w usługach obcych (-5.120 tys. zł.) oraz wynagrodzeniach (-3.567 tys. zł.) co wpisuje się w trendy rynkowe obserwowane w roku 2021.

Spółka uzyskała w roku 2021 wspomniane wyżej przychody z tytułu umowy pośrednictwa (14.021 tys. zł) co było głównym czynnikiem wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (+14.285 tys. zł). Wynik na działalności finansowej był niższy od roku poprzedniego (-191 tys. zł.) głównie wskutek ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny na dzień 31.12.2021 r.

Wyższy wynik brutto pośrednio skutkował wyższą podstawą do wyliczenia podatku CIT, którego spółka zapłaciła w roku 2021 więcej (-2.183 tys. zł). Nadwyżki finansowe spółka lokuje w ramach grupowego rozwiązania optymalizacji przepływów gotówkowych cash pool. Dzięki wstrzymaniu wypłaty dywidendy za lata poprzednie, należność z tytułu CP w wysokości wzrosła do poziomu 36.378 tys. zł. (31.12.2020: 33.431 tys. zł.).

W 2021 roku spółka świadczyła usługi na rzecz 59 placówek handlowych. Spółka planuje przyłączenie do systemu franczyzowego kolejnych placówek w następnych latach.