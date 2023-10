Od początku roku kurs Pepco spadł o ponad 52 proc.

We wtorek WIG20 zameldował się o blisko 16 proc. niżej od lipcowego szczytu, a 20-procentowa obsuwa to umowny próg tzw. technicznej bessy. Już kilka dni temu przekroczył go WIG20 notowany w dolarach. Handel był pod presją przede wszystkim zewnętrznego sentymentu, który dodatkowo komplikowała niepewność co do decyzji RPP oraz słabość złotego - czytamy w analizie portalu bankier.pl.