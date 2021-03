Od początku roku sieci Moya przybyło 20 stacji

MOYA ubiegły rok zakończyła wynikiem 300 stacji, a przed końcem pierwszego kwartału 2021 jest ich ok. 320. Tempo to w najbliższym czasie nie spadnie – strategia rozwoju zakłada minimum 500 obiektów w niebiesko-czerwonych barwach do końca 2024 r.



Sieć MOYA na przestrzeni ostatniego tygodnia uruchomiła punkt Podlasie (woj. łódzkie) przy drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia. Z kolei przy drodze krajowej nr 15, nieopodal Gniewkowa (woj. kujawsko-pomorskie), otworzono stację MOYA, która obsługuje podróżujących na trasie Toruń-Inowrocław. Zakończył się również remont stacji w Tarnobrzegu, który jest stacją własną firmy Anwim S.A.



Na stacjach działają sklepy, które są czynne całą dobę, także w niedziele niehandlowe.