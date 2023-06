Od targów do sklepu stacjonarnego. Vintage Market w Starym Browarze

– Szukaliśmy konceptu, który – zgodnie z profilem Starego Browaru – zaproponuje naszym klientom jakościowy asortyment i unikalne doświadczenia zakupowe – tłumaczy Renata Gralec, dyrektor Centrum. Zdecydowaliśmy się na współpracę z debiutującym konceptem Vintage Market – dodaje.

Od targów do sklepu stacjonarnego

Vintage Market to lokalna inicjatywa. Udana współpraca między zespołem marki a Starym Browarem przy organizacji weekendowych targów na początku 2023 r. zaowocowała rozmowami o otwarciu stacjonarnego salonu.



Projekt udało się sfinalizować bardzo szybko – sklep pod szyldem Vintage Market otwarto z końcem maja b.r.. Właścicielki konceptu zaprosiły do współpracy marki z całej Polski, dzięki czemu oferta sklepu jest różnorodna i ciągle odświeżana. Obok odzieży retro i kolekcji projektów upcyclingowych, w salonie można znaleźć modowe dodatki, biżuterię, a także meble i akcesoria do domu z drugiej ręki. Aranżacja wnętrza butiku nawiązuje do designu lat 60. i 70.

Promując ofertę nowego sklepu, Stary Browar zwraca uwagę na takie aspekty jak unikalność i korzystne ceny – skórzana kurtka czy wełniany płaszcz z drugiej ręki kosztują dużo mniej niż nowe rzeczy. Dopełnieniem oferty stacjonarnego sklepu będą organizowane przez Vintage Market targi mody i designu. Najbliższe odbędą się w w Słodowni Starego Browaru 23 i 24 czerwca.

Wyprzedaż szaf influencerek

Drugim wydarzeniem w Starym Browarze dedykowanym modzie cyrkularnej jest Wyprzedaż Szaf Poznanianek. Za ideę, koncepcję i produkcję eventu odpowiada dział marketingu poznańskiego centrum. Pierwsza edycja wyprzedaży szaf odbyła się wiosną. W roli sprzedawczyń wystąpiły lokalne influencerki. Wyprzedaż szaf wejdzie na stałe do kalendarium Starego Browaru. Kolejna edycja eventu zaplanowana jest na wrzesień.