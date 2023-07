Oddali miesiąc temu centrum dystrybucyjne Action, teraz dostali finansowanie

Panattoni uzyskał 27,5 mln euro kredytu od Berlin Hyp na finansowanie centrum dystrybucyjnego Action w Zakroczymiu. Obiekt zrealizowany w formule BTS (build-to-suit) pozwoli na obsługę 160 sklepów sieci i zatrudnienie ok. 300 osób.

Inwestycje dla holenderskiej sieci Action

Już ponad 40 proc. sklepów na polskim rynku to dyskonty. Ich rozwój generuje popyt na nowoczesną powierzchnię przemysłową i logistyczną w całej Polsce. Partnerem dla tego segmentu jest Panattoni, które realizowało gigantyczne powierzchnie dla jego czołowych przedstawicieli.

Deweloper dostarczył m.in. na Śląsku obiekt o powierzchni 60 800 m kw. w dla Action, międzynarodowej sieci sklepów z artykułami nieżywnościowymi, działającej w jedenastu krajach Europy. W połowie czerwca br. w Zakroczymiu otworzył kolejną ogromną inwestycję dla tej holenderskiej sieci, która w Polsce posiada już 280 placówek handlowych. Teraz Panattoni uzyskało od Berlin Hyp 27,5 mln euro kredytu finansującego oddany obiekt.

- Centrum dystrybucyjne w Zakroczymiu jest trzynastym tego typu obiektem Action w Europie i trzecim w Polsce. Dwie z krajowych inwestycji z sukcesem zrealizowało Panattoni. Finansowanie uzyskane od banku Berlin Hyp świadczy o zaufaniu instytucji finansowych do naszych realizacji dla niezwykle rozwojowego segmentu dyskontów niespożywczych – mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

- Po raz kolejny szyjemy na miarę firmy Action. Kiedy wspólnie otwieraliśmy obiekt w Bieruniu, firma posiadała w Polsce niecałe 180 sklepów. Dziś sieć obejmuje 280 placówek. To wspaniałe uczucie pełnić ważną rolę w historii sukcesu marki na krajowym rynku. Kolejne udane projekty do obsługi retailu czy e-commerce’u to najlepsze potwierdzenie kompetencji działu Panattoni BTS – komentuje Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Centrum dystrybucyjne od Panattoni dla Action

Inwestycja BTS powstała w Zakroczymiu i objęła 53 000 m kw. powierzchni. Obiekt pomieści nawet 47 000 palet, a bardzo duże wolumeny pozwolą zaopatrywać 160 sklepów Action w całej Polsce, w tym znacznie rozwinąć działalność w regionie warszawskim. W nowym centrum dystrybucyjnym magazynowany będzie pełen zakres produktów non-food. Firma skorzysta również z nowoczesnego segmentu biurowego o powierzchni blisko 3000 m kw. Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent.

- Bardzo duża aktywność Panattoni w regionie warszawskim – ok. 2 mln m kw. dostarczonej powierzchni – jest ogromnym atutem dla rosnącego segmentu dyskontów non-food. Szyjąc na miarę nie tylko pod kątem technologii czy zielonych rozwiązań, ale także lokalizacji na kluczowych rynkach, gwarantujemy firmom przewagę konkurencyjną i wspieramy ich błyskawiczny rozwój. Ponad 100 obiektów BTS w Europie Środkowo-Wschodniej, a teraz kolejny wysokopowierzchniowy obiekt oddany firmie Action, potwierdzają, że dział błyskawicznie się rozwija, a kolejne finalizacje są tylko kwestią czasu – zaznacza Maciej Zawada, BTS Development Director.

Centrum dystrybucyjne w Zakroczymiu korzystać będzie ze zrównoważonych rozwiązań, m.in. z paneli słonecznych do podgrzewania wody, inteligentnych liczników energii i wody, czy nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia. Ponadto pracownicy firmy skorzystają ze stacji ładowania samochodów elektrycznych.

W I kw. ubiegłego roku firma ukończyła dla Action obiekt BTS o powierzchni 60 800 m kw. Szyte na miarę rozwiązania objęły m.in. żelbetonową antresolę, strefę składowania towarów niebezpiecznych, wyposażoną w suwnicę powierzchnię do ładowania baterii dla 108 wózków paletowych, prasokontenery przeznaczone do odzyskiwania folii oraz specjalne pomieszczenie z prasą do odzyskiwanych kartonów. Ponadto obiekt uzyskał certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent i to z rekordową na tamten moment liczbą punktów w tej kategorii w Polsce – 77,1 proc.