Odwilż na rynku elektroniki? Wyniki właściciela MediaMarkt napawają optymizmem

Ceconomy osiąga cele

W roku finansowym kończącym się we wrześniu Ceconomy osiągnęła sprzedaż na poziomie 22,2 mld euro, co stanowi wzrost o 4,7% po uwzględnieniu wpływów kursów walut i portfolio. Według wstępnych obliczeń skorygowany zysk (EBIT) wzrósł z 208 do 240 mln euro - podaje serwis retaildetail.eu.

Dyrektor generalny Ceconomy, Karsten Wildberger, uważa, że firma „poczyniła znaczne postępy w ostatnim roku finansowym”. Grupa liczyła na umiarkowany wzrost sprzedaży po uwzględnieniu różnic kursowych oraz dużą poprawę skorygowanego EBIT, co rzeczywiście nastąpiło.

W czwartym kwartale minionego roku obrotowego wzrost spowolnił ze względu na obniżenie nastrojów konsumenckich w większości krajów, a skorygowana sprzedaż wzrosła o 2,4%, do 5,35 miliarda euro, podczas gdy zyski pozostały w dużej mierze stabilne.