Odzieżowy gigant kończy z darmowymi zwrotami

H&M pobiera opłaty za zwroty

Belgijscy klienci muszą teraz zapłacić 1,95 euro, jeśli chcą zwrócić zamówienie online. Nadal mogą jednak bezpłatnie zwrócić produkty do stacjonarnego sklepu H&M.

Dostawa i zwroty pozostają bezpłatne dla członków programu Plus. Są to klienci, którzy są członkami bezpłatnego programu lojalnościowego H&M i zgromadzili ponad 300 punktów, dokonując zakupów (1 euro = 1 punkt) lub zapraszając do uczestnictwa znajomych.

Zasady przyjmowania zwrotów różnią się jednak w zależności od kraju. Na przykład w Wielkiej Brytanii obowiązuje „dopłata” w wysokości 1,99 funta, zarówno w przypadku zwrotów online, jak i zwrotów w sklepach.